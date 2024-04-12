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فنون ومشاهير

ملكة جمال الكون لعام 2024... هل تشارك السعودية بالمسابقة؟

Lebanon 24
12-04-2024 | 15:38
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نفت منظمة ملكة جمال الكون، في بيان اليوم، التقارير التي تحدثت عن مشاركة السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2024.

وأكدت المنظمة أنه لم يتم إجراء أي عملية اختيار في السعودية، وأن أي ادعاءات بخصوص ذلك هي "كاذبة ومضللة".
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وجاء في البيان "على الرغم من عدم تأكيد مشاركة السعودية بشكل كامل في المسابقة، إلا أن المنظمة تقوم حاليًا بعملية تدقيق صارمة لتأهيل المرشحات المحتملات للحصول على الامتياز".


وأوضحت المنظمة أنه لن يتاح للسعودية الانضمام إلى المسابقة حتى يتم تأكيد ذلك من قبل لجنة الموافقة لديها.

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