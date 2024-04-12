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فنون ومشاهير
"لا يشرفنا حضورك".. هجوم شرس على مطرب المهرجانات الأشهر وهكذا ردّ
Lebanon 24
12-04-2024
|
16:00
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رد مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا على هجوم شباب الأقصر عليه على مواقع التواصل بعد إعلانه إحياء حفل في تلك المنطقة.
وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، قال حمو بيكا: "أنا بحب أهل الأقصر والصعيد، وأحب أقدم حفلة هناك، ولكن فسخت تعاقد الحفلة من قبل رمضان بسبب سوء التنظيم، و70% من التذاكر كانت مباعة".
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وتعد هذه أولى حفلات حمو بيكا في الأقصر، ولكن الجمهور رفض استقباله وانتشر "هاشتاغ" "لا يشرفها حضورك" رفضا لإحياء هذا الحفل في مدينة الأقصر.
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