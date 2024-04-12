Advertisement

فنون ومشاهير

"لا يشرفنا حضورك".. هجوم شرس على مطرب المهرجانات الأشهر وهكذا ردّ

Lebanon 24
12-04-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1186552-638485598699770841.jpg
Doc-P-1186552-638485598699770841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا على هجوم شباب الأقصر عليه على مواقع التواصل بعد إعلانه إحياء حفل في تلك المنطقة.
 
وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، قال حمو بيكا: "أنا بحب أهل الأقصر والصعيد، وأحب أقدم حفلة هناك، ولكن فسخت تعاقد الحفلة من قبل رمضان بسبب سوء التنظيم، و70% من التذاكر كانت مباعة".
Advertisement

وتعد هذه أولى حفلات حمو بيكا في الأقصر، ولكن الجمهور رفض استقباله وانتشر "هاشتاغ" "لا يشرفها حضورك" رفضا لإحياء هذا الحفل في مدينة الأقصر.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:38 | 2024-04-12
14:48 | 2024-04-12
14:10 | 2024-04-12
11:43 | 2024-04-12
09:58 | 2024-04-12
08:30 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24