"لا يشرفنا حضورك".. هجوم شرس على مطرب المهرجانات الأشهر وهكذا ردّ

رد مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا على هجوم شباب الأقصر عليه على مواقع التواصل بعد إعلانه إحياء حفل في تلك المنطقة.

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وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، قال حمو بيكا: "أنا بحب أهل الأقصر والصعيد، وأحب أقدم حفلة هناك، ولكن فسخت تعاقد الحفلة من قبل رمضان بسبب سوء التنظيم، و70% من التذاكر كانت مباعة".وتعد هذه أولى حفلات حمو بيكا في الأقصر، ولكن الجمهور رفض استقباله وانتشر "هاشتاغ" "لا يشرفها حضورك" رفضا لإحياء هذا الحفل في مدينة الأقصر.