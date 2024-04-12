ممثلة اعتزلت الفن بعد زواجها من فنان شهير.. اليكم ما كُشف عن سبب قرارها

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ردّ الفنان شريف رمزي على تساؤلات الجمهور حول اعتزال الفنانة ريهام أيمن الفن بعد زواجها منه، مؤكداً أن زوجته ريهام أيمن قرّرت اعتزال الفن كي تتفرّغ لتربية أولادهما.وقال إنه من النادر أن تتخذ أي فنانة قراراً كهذا بسهولة، لافتاً إلى أنه يؤيد هذا القرار وقد دعمها فيه.وقال شريف في حديث لـ"لها": "الناس يقولون إن حجة تربية الأولاد والتفرغ لهم قد انتهت، فلماذا لا تعود ريهام للتمثيل؟ أقول لهم الحقيقة إنها مشغولة بأولادها، هي من توقظهم وتذهب بهم إلى المدرسة والتمارين، هذه الحياة صعبة ولا تسمح لها بأنها تظل لمدة ثلاثة أشهر مثلاً تعمل في فيلم".وتابع: "ريهام لا تريد إحضار مُربية أو أحد ليساعدها في تربيتهم، حتى أهلنا غير مشتركين في التربية، وهي قدمت أعمالاً فنية كثيرة لا تزال تُعرض حتى الآن وناجحة، لكنها اختارت الاعتزال، وأنا أرى أن اختيارها هو أهم استثمار في حياتها، ترى أن أولادها يحتاجون إليها أكثر من الفن، ونادراً ما تستطيع فنانة أن تفعل هذا".