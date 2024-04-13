عن عمر 30 عاماً.. وفاة فنانة شهيرة بشكل مُفاجئ وبظروف غامضة (صور)





وأعلنت الوكالة عن الخبر الصادم لوفاة النجمة، أمس الجمعة، مشيرة إلى أن سبب الوفاة لا يزال غامضًا ومحل التحقيق من قبل السلطات الأمنية.

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ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن الشرطة أفادت بأن بارك بورام كانت تتناول الكحول مع أصدقائها قبل وفاتها، مما يجعل التحقيقات تنصب حالياً على هذا الجانب. بشكل مفاجئ توفيت المغنية الكورية الجنوبية، بارك بورام، عن عمر ناهز 30 عاماً، وفقًا ما أكّدته وكالة الترفيه Xanadu Entertainment المعنية بها في كوريا.وأعلنت الوكالة عن الخبر الصادم لوفاة النجمة، أمس الجمعة، مشيرة إلى أن سبب الوفاة لا يزال غامضًا ومحل التحقيق من قبل السلطات الأمنية.ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن الشرطة أفادت بأن بارك بورام كانت تتناول الكحول مع أصدقائها قبل وفاتها، مما يجعل التحقيقات تنصب حالياً على هذا الجانب.

وكانت المغنية تعمل على تجهيز أعمال موسيقية جديدة بعد إصدارها لأغنيتين جديدتين في وقت سابق من هذا العام، حيث كانت تتطلع لتقديم مساهمات جديدة ومبتكرة في عالم الفن.



ولدت بارك بورام في 1 آذار 1994 في تشنتشون، كوريا الجنوبية، وقد ظهرت لأول مرة على الساحة الفنية في 7 آب عام 2014 بأغنية منفردة تحمل عنوان. "Beautiful"



وتميزت بورام بموهبتها وإبداعها، وقد فازت بجائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز موسيقى غاون شارت لعام 2014 عن طريق أغنيتها "Beautiful". (فوشيا)



