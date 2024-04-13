ملكة جمال لبنان السابقة تُفجّر مفاجأة: سأتزوّج قريباً

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كشفت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي، أنها ستكون عروس 2024، وأنّ وموعد زفافها أصبح قريبًا.وأضافت رعيدي أن إطلالتها يوم زفافها ستكون من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة وأنها ستعتمد إطلالتين في هذا اليوم المنتظر.ولفتت رعيدي إلى أنّه في يوم زفافها ستظهر على طبيعتها كأي نهار عادي دون المبالغة في وضع مساحيق التجميل.ورداً على سؤال عن هويّة زوجها المستقبلي، رفضت رعيدي الكشف حاليًا عن هويته حفاظاً على خصوصية حياتهما الخاصة. (بصراحة)