في حفله بدبي... سعد لمجرد يستذكر ملحم بركات





Advertisement أحيا الفنان المغربي سعد لمجرد، حفلاً غنائيًّا كبيراً على مسرح PLUMA في دبي فاستيفال سيتي، احتفالاً بعيد الفطر السعيد مع جمهوره العربي، الذي جاء من شتى الدول العربية في حضور الفنان العالمي ريدوان.

صعد لمجرد لجمهوره على نغمات أغنيته الشهيرة "انت معلم" واستكمل حفله بتقديم أغنياته "أنا ماشي ساهل"، و"الجمال عدى الكلام"، و"انتي باغية واحدة"، و"انساي".

واستذكر لمجرد، الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات خلال الحفل، وقدم من أرشيفه أغنية "العذاب يا حبيبي" التي لاقت تفاعلاً من الجمهور، وعقب أدائها قدم لمجرد شكر لوالديه الفنان البشير عبدو ووالدته نزاهه الركراكي.





وطلب الفنان المغربي من زميله الفنان والملحن مهدي موزاين، الصعود على المسرح لأداء أغنية "قولي متى" رفقته، قبل أن يختتم الحفل مرة أخرى على نغمات أغنية "عدى الكلام".

وعقب الحفل، أرضى لمجرد جمهوره، والتقط مجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية معهم. (فوشيا)