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فنون ومشاهير

ليست الأولى ... ممثلة شهيرة تعبّر عن إعجابها بـ"الحشاشين"

Lebanon 24
13-04-2024 | 12:42
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أشادت الممثلة المصرية إلهام شاهين، بمسلسل "الحشاشين" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، إذ وصفته بـ"الرائع"، فيما وصفت دور "حسن الصباح" الذي قدّمه كريم عبد العزيز بـ"العلامة الفارقة".
وقالت إلهام في تدوينة نشرتها عبر منصة "إنستغرام" إنها انتهت من مشاهدة "المسلسل الأكثر من رائع"، موجهة التحية لجميع أبطاله وصُنّاعه، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز لكونه "وصل لحالة من النضج والعمق والتألق الفني الذي لا يضاهيه فيها أي شخص آخر" بحسب تعبيرها. وأضافت مخاطبة كريم عبد العزيز: "سيظل حسن الصباح علامة فارقة في تاريخك الفني".
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وأعربت إلهام عن إعجابها بالأداء والمستوى التمثيلي لجميع الفنانين، ومخرج العمل بيتر ميمي، وجميع المشرفين على الديكور والملابس والمكياج، ولم تنسَ المؤلف عبد الرحيم كمال، الذي حرص على إيصال رسالة مهمة تنوّر عقل المشاهدين، وتجعلهم على معرفة بتاريخ الأشخاص المتاجرين بالدّين، الذين تخلوا عن إنسانيتهم لتحقيق غايتهم.

وتابعت: "أتمنى أن يُشاهد الجمهور العربي أحداث المسلسل بتركـيز شديد، لمعرفة التاريخ الأسـود للإرهابي حسن الصباح ومن هم على شاكلته، أصحاب العقول المغيبة الذين لا يجرُؤن على إعمال العقل".



يذكر أن إلهام شاهين ليست الفنانة الأولى التي أعربت عن إعجابها الكبير بـ"الحشاشين"، إذ سبقها المطرب عمرو دياب، الذي وجّه الشكر للمنتج تامر مرسي خلال حفله الغنائي بالجونة، قائلاً: أشكرك يا تامر مرة واثنتين وثلاثًا على مسلسل الحشاشين، أحلى حاجة تعملت السنة دي وكل السنين إللي فاتت".



ودارت أحداث المسلسل في إطار تاريخي مليء بالإثارة والتشويق، حـول فرقة "الحشاشين" بقيادة حسن الصباح، والتي اشتهرت بإثارة الرعب في نفوس الحكام والأمراء، بسبب إقدامهم على اغتيال الشخصيات المرموقة وجميع المعادين لهم.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم عبد العزيز، وأحمد عيد، ونيكولا معوض، وسوزان نجم الدين، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وغيرهم. (فوشيا)
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