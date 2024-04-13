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فنون ومشاهير

يسرا في بيروت: تحية الى الشعب اللبناني المحب للحياة رغم كل التحديات

Lebanon 24
13-04-2024 | 15:29
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وصلت  مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت  الفنانة المصرية  يسرا  للمشاركة في إفتتاح مهرجان بيروت لسينما المرأة، يوم غد في نسخته السابعة، في كازيو لبنان، حيث  سيتم  تكريمها. 
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وكان في استقبال  الفنانة يسرى  في صالون الشرف في المطار، مدير مكتب وزير الإعلام  زياد المكاري العميد المتقاعد انطوان المكاري  والقيمون على فعاليات المهرجان. 
وتحدثت في صالون الشرف في المطار،  الى الإعلاميين، مستهلة كلامها  بالتحية الى الشعب اللبناني "المحب للحياة رغم كل التحديات"، مشيرة إلى ان الشعب اللبناني، "شعب يدرس ورغم كل التعب فإنه  صامد ويصنع الفرح".
 
واملت ان "يعود الزمن الجميل الى لبنان عندما كانت اهم الأفلام تصور  في ربوع لبنان الجميلة"،  معتبرة ان "لبنان بلد الحريات وهو من أجمل بلاد العالم وشعبه محب للحياة".
واعتبرت الفنانة يسرى  ان "ما يحدث في غزة  خارج الإنسـانية، ويجب أن يعمل الجميع دون استثناء لوقف الحرب".

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