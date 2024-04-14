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فنون ومشاهير

رحلت بشكل مفاجئ.. ما سبب وفاة شيرين سيف النصر

Lebanon 24
14-04-2024 | 01:20
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كشف عميد معهد القلب السابق في مصر، الدكتور جمال شعبان، سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، السبت، عن عمر 57 عامًا.

وكتب شعبان عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك": شيرين سيف النصر الفنانة المعتزلة عاشت في صمت ورحلت بهدوء عن عمر يناهز 57 عامًا.
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وأضاف أن شيرين توفيت صبيحة السبت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة دون مراسم عزاء حسب وصية الراحلة، التي فضلت أن تلقى ربها في هدوء وسكينة، واختتم: ادعوا لها بالرحمة. 

ولم تكشف العائلة عن إصابة شيرين سيف النصر بأي أمراض طوال السنوات الماضية.

في غضون ذلك، كشف مدير أعمال الفنانة الراحلة، خالد محيي الدين، كواليس اللحظات الأخيرة من حياتها، قائلا إنها توفيت فجر السبت داخل منزلها بشكل مفاجئ، ولم تكن تعاني من متاعب صحية، مضيفا أن جثمانها ووري الثرى بعد صلاة العصر.(فوشيا)
المصدر: فوشيا
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