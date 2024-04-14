لم يخنها وعاملها بأحسن طريقة.. لماذا طلبت زوجة "اللاعب الوسيم" الطلاق؟

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كشفت كارولين سيليكو، زوجة نجم كرة القدم البرازيلي السابق كاكا، عن سبب غير متوقع وراء طلاقهما الذي حدث في عام 2015 بعد عشر سنوات من الزواج.وأكدت سيليكو في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية أن المشكلة الرئيسة لانفصالهما أنه "كان مثاليًا جدًا".وأشارت سيليكو إلى أن كاكا لم يخنها أبدًا وقد عاملها بلطف وأعطاها عائلة رائعة، لكنها شعرت بأن هناك شيئًا مفقودًا في علاقتهما.