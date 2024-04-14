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فنون ومشاهير
لم يخنها وعاملها بأحسن طريقة.. لماذا طلبت زوجة "اللاعب الوسيم" الطلاق؟
Lebanon 24
14-04-2024
|
02:09
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كشفت كارولين سيليكو، زوجة نجم كرة القدم البرازيلي السابق كاكا، عن سبب غير متوقع وراء طلاقهما الذي حدث في عام 2015 بعد عشر سنوات من الزواج.
وأكدت سيليكو في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية أن المشكلة الرئيسة لانفصالهما أنه "كان مثاليًا جدًا".
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وأشارت سيليكو إلى أن كاكا لم يخنها أبدًا وقد عاملها بلطف وأعطاها عائلة رائعة، لكنها شعرت بأن هناك شيئًا مفقودًا في علاقتهما.
وتزوجت كارولين سيليكو وكاكا في عام 2005 بعد علاقة حب طويلة، ولكن في عام 2015 أعلنا طلاقهما رسميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد طلاقها من كاكا، تزوجت سيليكو من إدواردو سكاربا جولياو في عام 2021، فيما أعلن كاكا عن خطوبته على عارضة الأزياء البرازيلية كارولينا دياس في عام 2019.(فوشيا)
المصدر: فوشيا
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