رمضان يثير الجدل ويرفض مقابلة الصحافيين: تعبان ونعسان!

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اعتذر النجم المصري محمد رمضان من الصحافيين الذين كانوا بانتظاره عن الحديث معهم بسبب التعب وشعوره بالنعاس.جاء ذلك بعدما أشعل "نمبر ون"، أمس الجمعة، مسرح "ميديا سيتي" خلال حفل جماهيري في ثالث أيام عيد الفطر في مدينة دبي.وقدم رمضان في الحفل أداء مميزاً على وقع أغانيه الشهيرة مثل "ثابت" و"عربي" و"نمبر وان" و"يا حبيبي" و"كم بيبي كم" و"مافيا مافيا" وغيرها..وبعد انتهاء الحفل، كانت الصحافة بانتظار رمضان الذي كان من المفروض أن يلتقي معهم، لكن التعب والنعاس منعاه من ذلك، بعد أن أمضى 3 أيام بدون نوم في التجهيز للحفل.(العربية)