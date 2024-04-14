"بدعي علين كتير وطليقي حرمني من ولادي".. نادين نجيم تطلق تصريحات جديدة حول طلاقها

عادت الفنانة اللبنانية نادين نجيم للظهور الإعلامي للحديث عن مواضيع شتى من بينها حياتها الشخصية، ومشاريعها المستقبلية، ومعركة طلاقها، وذلك خلال حلولها ضيفةً في بودكاست "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس.

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وقالت نجيم خلال حديثها أنّها لم تندم على قرار طلاقها، فقد رأت أن من الضروري الابتعاد، وتعتقد أن طليقها لم يندم كذلك.



ولفتت نادين إلى أنها كانت مستعدة لما سيحدث بعد الطلاق، لاسيما أنها شخصية قوية وتمتلك عملًا مزدهرًا، لذلك كان بمقدورها رعاية أطفالها، إلَّا أنها لم تكن مستعدة للحرب التي كانت ستواجهها، إذ لم تتوقع أن يحدث خبر طلاقها بلبلة تمتد لسنوات.



وقالت: "سمعت بهدلة على السوشيال ميديا، وبّطلت أنّزل صور من بشاعة الحكي، على مدار سنتين بتسمع كلمات ما بتليق فيك".



وبيّنت أن المعركة التي شنت ضدها كانت من أجل التأثير على قرار المحكمة في موضوع حضانة أطفالها، لكن صدور الحكم النهائي لصالحها كان بمثابة رسالة واضحة للرد على كل الاتهامات.



وأضافت: "الحقيقة ما بتتخّبى لّما تكون أّم بكل معنى الكلمة معروفة وشغلها معروف، وكل شيء عنها".



ولفتت نادين إلى أن طليقها حصل على قرار بمنع سفر أطفالهم بسبب ارتباطها، حيث طلب منها ترك خطيبها للسماح للأطفال بالسفر معها.



ولم تتمالك نادين دموعها لدى حديثها عن منتقديها، قائلة: "لما كنت بتوصلني الشائعات، كنت بدعي عليهم كتير وما بندم من قلب أم، وأكيد صلاتي واصلة".



وأضافت: "دعيت عليهم كتير كل شوية أصّلي وأطلب من يسوع أقوّله إنت المحامي تبعي، أقرب الناس إلي خذلوني وما وقفوا جنبي".



وأوضحت أنها لا تهتم للشهرة، فأولويتها أطفالها، قائلة: "خدوا شغلي خدوا الشهرة بس ما تقّربوا على والدي".



وأوضحت نادين أن الحب لا يكفي لاستمرار العلاقة، فقد كانت تحب طليقها سابقًا، ولم تكن تعتقد أن تصل لمرحلة الطلاق.



وتعتبر نادين خطيبها ناريك ناربيكيان عوض من الله لما مرَّت به، لاسيما أنها قررت أن تقفل قلبها أمام الحب بعد الانفصال، إذ فقدت الأمل في اإيجاد الحب الذي تمنت عيشه.(المشهد)