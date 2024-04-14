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فنون ومشاهير
بحفل عائلي.. فارس اسكندر يدخل القفص الذهبي (صور)
Lebanon 24
14-04-2024
|
14:31
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لحفل كتب كتاب الكاتب والملحن اللبناني فارس اسكندر على الشابة هبة.
الحفل الذي اقتصر على الاهل والاصدقاء حضره والده محمد اسكندر، وقد تمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي التوفيق للعروسين.
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A post shared by @faresiskandarfans
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