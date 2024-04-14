شكوى تزوير تطال حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال.. ماذا يحصل؟

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يواجه الفنانون حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، شكوى بتهمة التزوير والبلطجة، بعد ظهورهم في كليب أغنية جديدة أمام مركبات فارهة بلوحات مميزة تحمل أرقامًا غير حقيقية بأحرف أسمائهم.وفي فيديو الكليب للأغنية التي تحمل عنوان "أنا في البلد عضمة"، عرضت قبل أيام، ظهر الثلاثي أمام مركبات فارهة تحمل لوحات "ح س ن، ح م و، ع م ر"، وهي الأحرف الثلاثة المكونة منها أسماؤهم، ما أوحى للجمهور بأن لهم نفوذًا على غير الحقيقة.وظهر الثلاثي يقفون بجوار سيارات؛ إذ ظهرت سيارة عمر كمال تحمل لوحة "ع م ر 1" وحسن شاكوش سيارته بلوحة "ح س ن 666" وحمو بيكا "ح م و 333".وقال محام مصري ، إن الثلاثي مؤدّي المهرجانات تلفظوا بألفاظ نابية تجاه المنتقدين لسلوكهم غير القانوني، وفقًا لشكواه لنقابة الموسيقيين.وأضاف أن عقوبة تركيب لوحات مزورة بخلاف اللوحات المنصرفة من إدارة المرور، هي الحبس 6 أشهر أو بغرامة 1500 جنيه، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير، ولا يجوز فيها التصالح.(فوشيا)