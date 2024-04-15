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فنون ومشاهير

هل توقّع سيرين عبد النور مع الصبّاح مجدداً؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 00:08
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لم تكن زيارة المنتج اللبناني صادق الصباح لتقديم العزاء للفنانة سيرين عبد النور بوفاة والدتها زيارة عادية، ولو أن البعض قال إنها مجرد زيارة "واجبات" من قبل صاحب شركة "سيدرز آرت برودكشن" لممثلة لبنانية، لكن يبدو أن وسيطاً دخل على الخط هو مقرب من الشركة لاستغلال الزيارة لعودة سيرين عبد النور الى كنف الشركة.
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وعُلم أن المساعي بدأت بين الطرفين للعمل مجدداً في انتظار الأخذ بوجهة نظر الطرفين بامكانية التعاون مجدداً، وعُلم أيضاً أن السيدة لمى الصباح المديرة العامة للشركة هي من تريد التعامل مع سيرين عبد النور، وهي تدرك تماماً مدى جماهيرية بطلة "روبي" ومكانتها في عالم الدراما وعلى الخارطة الجماهيرية، وبالتالي يصح القول في حال استعادت الشركة التعاون مع سيرين عبد النور بأن التكليف سيكون لكاتب ماهر وكذلك اختيار البطل المفترض أن يقف إلى جانب عبد النور والذي لا يمكن أن يقل عنها شهرة ونجومية.
 
هكذا يمكن أن تعود العلاقات الى سابق عهدها، وكذلك ربما يصل الطرفان مجدداً الى عدم الاتفاق لكن المساعي من قبل الوسيط قائمة حتى الساعة.
يذكر ان سيرين عبد النور تنتظر بدء عرض مسلسلها "النسيان" قريباً، وهو من إنتاج محمد مشيش والذي صور في بيروت، من بطولتها الى جانب الممثل السوري قيس الشيخ نجيب  على منصة "أمازون" العالمية. (نواعم)
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