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فنون ومشاهير

الموت يؤلم فنانة شهيرة بأغلى الناس.. إعلامية معروفة أعلنت الخبر!

Lebanon 24
15-04-2024 | 06:26
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انتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة علي حسين، شقيق الفنانة هدى حسين، دون ذكر أي تفاصيل.
 
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هدى حسين
 
 
وفي ذلك السياق، أعلنت الإعلامية مي العيدان، عن وفاة شقيق الفنانة الكويتية هدى حسين.

وكتبت العيدان، عبر حسابها على إنستغرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. نقدم واجب العزاء للفنانة هدى حسين وعائلتها الكريمة بوفاة شقيقها (علي) الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسبح جناته وينزله منزل حسن ويحشره مع الصالحين ويمسح على قلوبهم، لا تبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت".
 
 
 
 
ولكن حتى اللحظة لم ينتشر خبر أو تعليق من هدى حسين، أو شقيقتها سحر على صفحاتهما على السوشيال ميديا، تخص وفاة شقيقهما علي حسين، أو حتى سبب الوفاة. (ET بالعربي)

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