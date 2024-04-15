تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كارن غراوي، صوراً لابنها أمير، الذي رُزقت به قبل أشهر.

وأظهرت الصور كارن وهي تحمل إبنها، وإلى جانبها زوجها.

ولاحظ المتابعون أنّ ملامح غراوي تغيّرت كثيراً، بين الفترة التي انتُخبت فيها ملكة جمال لبنان، وبين الآن.