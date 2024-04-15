ممثلة مصرية تكشف سبب رفضها التكريمات

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر في منشور عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السبب الحقيقي وراء اعتذارها عن حضور بعض التكريمات التي تُعرض عليها، بعد نجاحها في أي عمل فني.

وأشارت إلى أنها ليست من هولاء الفنانين الذين يجرون وراء الشهادات من أجل الظهور والتكريم وكأنهم الرقم واحد في العمل.

وكتبت فريدة سيف النصر قائلةً: "والنبي ما تزعلوا مني افهموا طبعي، والله العظيم ده التكريم 15، وقبله جرائد كبيرة وقنوات وحتى في لبنان وجريت هربت، وكل سنة كتير، أنا مش من هواة لمّ شهادات وتماثيل، وأجري لوحدي وكأني نمبر وان العمل، لأ أي عمل عملته وراه ناس كتير أوي لنجاحي".

وأضافت: "أنا باخد اللي أكبر من كل ده، أنا في حضن قلب جمهوري، واللي بيعمله معايا دائماً رغم أي حد بيردم على نجاحي تراب، هما بيشيلوا التراب ويحطوا دهب وألماس، بحبهم اللي كنوز الدنيا ما تقدرش تشتريه لأي حد، أعتذر عن كل تكريم وبحبكم لكن من الظلم ترك الآخرين في الظل".

واختتمت فريدة سيف النصر بالقول: "سامحوني دي فريدة وتفكيرها اللي جايبني ورا، لكن هاعمل إيه دي أنا، بالمناسبة بتكلم عن زملاء عجبوني أوي اتقال لي إنتي عبيطة بتنوري غيرك اللي ماجابش سيرتك تاني، أنا مالي دي أنا، ويمكن ضميري ده اللي محبّب خلق الله فيا بأمر من رب العالمين، يا ناس خلّوها على الله دي كلها متر في متر، فوقوا والنبي".

( لها)