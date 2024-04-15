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فنون ومشاهير

خلال حفل زفافهما.. فارس إسكندر يروي قصة تعارفه على زوجته

Lebanon 24
15-04-2024 | 14:40
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كشف الشاعر فارس إسكندر وعروسه هبة إسماعيل، من خارج الوسط الفني، قصة تعارفهما، خلال حفل زفافهما الذي أقيم في أجواء عائلية، وحضور الفنانين وديع الشيخ ومعين شريف.

 وقال إسكندر، لـ"فوشيا"، إن ارتباطه بهبة جاء بعد علاقة حب دامت 14 عامًا، بعد أن كان رافضًا لهذه الخطوة، وحرصه على تأجيل القرار كثيرًا حتى حدث ما لم يكن في الحسبان، وتغيّرت نظرته لفكرة الزواج، وشعر برغبة جامحة لتأسيس عائلة مع المرأة التي اختارها قلبه.

 وروى إسكندر تفاصيل لقائه الأول بهبة، وكيف تطورت علاقتهما لتتحول إلى حب دام سنوات عديدة.

 وبشأن ردة فعل صديقه الفنان فارس كرم، الذي نصحه بعدم الإقدام على خطوة الارتباط، قال: كان مصرا على التواجد في حفل زفافي، إلا أن ظروف عمله حالت دون ذلك. هنأني  بطريقته الخاصة، وتمنى أن يوصلني قلبي إلى المكان الصحيح، خاصة أنني استمعت لدقاته.

 من جهتها، وصفت هبة إسماعيل عريسها فارس إسكندر بـ"شيخ الشباب" و"سيد الرجال"، ووجهت له رسالة قالت فيها: بوعدك ما رح خليك تندم على هذا القرار.

 
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