قُبلة حميمة بين مُعتصم النهار وممثلة سورية.. والجمهور غاضب: "يلي استحوا ماتوا"! (صور)

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ومن الحلقة الأولى أثار المسلسل ضجة كبيرة على مواقع التواصل لتضمنه قبلة حميمة بين النهار وعلي.



فقد ظهر معتصم النهار الذي يجسد دور "مالك" وهو يقبل "سما" أي نور علي التي تعمل نادلة في أحد المطاعم ليتهرب من الفتاة التي كان على موعد معها. انطلق مؤخرا عرض مسلسل "لعبة حب" وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي "حب للايجار"، ويجمع العمل نخبة من الممثلين من بينهم الممثل السوري معتصم النهار والممثلة نور علي وشكران مرتجى وجو طراد وساشا دحدوح وغيرهم.ومن الحلقة الأولى أثار المسلسل ضجة كبيرة على مواقع التواصل لتضمنه قبلة حميمة بين النهار وعلي.فقد ظهر معتصم النهار الذي يجسد دور "مالك" وهو يقبل "سما" أي نور علي التي تعمل نادلة في أحد المطاعم ليتهرب من الفتاة التي كان على موعد معها.

وتصدرت القبلة التريند على مواقع التواصل الإجتماعي ولاقت الكثير من الإنتقادات فعلّق أحدهم قائلا:" فعلا يلي استحوا ماتوا"، وقال آخر: "الدراما عاجزة على اثبات نفسها دون ان تخل بقيمنا".

علما ان معظم المسلسلات التركية المعربة تحتوي على مشاهد جريئة وقبلات ما أثار غضب الجمهور الذي يؤكد ان هذه المشاهد لا تشبه المجتمع العربي.





