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فنون ومشاهير

بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)

Lebanon 24
16-04-2024 | 03:03
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لا زالت أصداء الحفل الذي أحيته الفنانة ميريام فارس في قبرص مؤخرا تتوالى.

وغنت ميريام أشهر أغانيها أمام الجاليات اللبنانية والعربية الموجودة في الجزيرة.

وانتشرت فيديوهات عدية لميريام وهي ترقص الدبكة مع فرقة راقصة، وتتمايل بإثارة على إيقاع الطبلة.
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ولفتت ميريام الأنظار كالعادة بإطلالتها حيث ارتدت فستانا مكشوفا أظهر الكثير عرّضها للانتقادات.  

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