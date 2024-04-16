وديع الشيخ يثير الجدل.. "علّم الفنانين الغناء" وهذا ما قاله عن زواجه!

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وصف الفنان اللبناني وديع الشيخ، الغناء بـ"مهنته الخاصة"، مؤكداً أنه ساعد الكثير من الفنانين على اختيار الطريق الأنسب لمسيرتهم وعلمهم كيفية الغناء.وفي حديث خاص لـ"فوشيا"، أعرب الشيخ عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي رافقت أغنيته الجديدة "زلزال"، واعداً الجمهور بمزيد من المفاجآت التي يطلقها تباعا خلال فصل الصيف. وقال إنه لا يهتم بالانتقادات التي توجه إليه، لأنه اعتاد على التعامل مع هذا الموضوع، الذي وصفه بأنه "بات قديماً". وأضاف "اعتمد على الله دائماً في كل الأعمال التي أقوم بها".وهنأ الفنان وديع الشيخ مواطنه الشاعر فارس إسكندر على زواجه من هبة إسماعيل، متمنياً أن يبارك الله لهما ويرزقها الذرية الصالحة. وقال: كان على فارس اتخاذ هذه الخطوة الكفيلة بادخال البهجة إلى قلب والده الفنان محمد اسكندر.وأعرب وديع الشيخ عن رغبته بإعادة تجربة الزواج، رافضا الدخول في التفاصيل. وعلق على ذلك بالقول "لنترك موضوع زواجي لإرادة الله".