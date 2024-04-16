24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
وديع الشيخ يثير الجدل.. "علّم الفنانين الغناء" وهذا ما قاله عن زواجه!
Lebanon 24
16-04-2024
|
09:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف الفنان اللبناني وديع الشيخ، الغناء بـ"مهنته الخاصة"، مؤكداً أنه ساعد الكثير من الفنانين على اختيار الطريق الأنسب لمسيرتهم وعلمهم كيفية الغناء.
وفي حديث خاص لـ"فوشيا"، أعرب الشيخ عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي رافقت أغنيته الجديدة "زلزال"، واعداً الجمهور بمزيد من المفاجآت التي يطلقها تباعا خلال فصل الصيف. وقال إنه لا يهتم بالانتقادات التي توجه إليه، لأنه اعتاد على التعامل مع هذا الموضوع، الذي وصفه بأنه "بات قديماً". وأضاف "اعتمد على الله دائماً في كل الأعمال التي أقوم بها".
Advertisement
وهنأ الفنان وديع الشيخ مواطنه الشاعر فارس إسكندر على زواجه من هبة إسماعيل، متمنياً أن يبارك الله لهما ويرزقها الذرية الصالحة. وقال: كان على فارس اتخاذ هذه الخطوة الكفيلة بادخال البهجة إلى قلب والده الفنان محمد اسكندر.
وأعرب وديع الشيخ عن رغبته بإعادة تجربة الزواج، رافضا الدخول في التفاصيل. وعلق على ذلك بالقول "لنترك موضوع زواجي لإرادة الله".
وأثار وديع الجدل على مواقع التواصل بتصريحه عن تعليمه الغناء للفنانيين، اذ قال أحدهم: "هلق وديع علّم الكل كيف يغني؟ عشنا وشفنا" وأضاف أحدهم: "صدّق حالو".
Advertisement
الأكثر قراءة
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
Lebanon 24
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
11:17 | 2024-04-15
15/04/2024 11:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حريقٌ كبير داخل مبنى في بيروت.. النيران تحتجز السكان! (فيديو)
Lebanon 24
حريقٌ كبير داخل مبنى في بيروت.. النيران تحتجز السكان! (فيديو)
13:53 | 2024-04-15
15/04/2024 01:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال حفل زفافهما.. فارس إسكندر يروي قصة تعارفه على زوجته
Lebanon 24
خلال حفل زفافهما.. فارس إسكندر يروي قصة تعارفه على زوجته
14:40 | 2024-04-15
15/04/2024 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إحتلالٌ كان يسعى إليه حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الكثير!
Lebanon 24
"إحتلالٌ كان يسعى إليه حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الكثير!
12:00 | 2024-04-15
15/04/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 10 سنوات.. فنان عربي يعود للغناء (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب 10 سنوات.. فنان عربي يعود للغناء (صورة)
12:08 | 2024-04-15
15/04/2024 12:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:43 | 2024-04-16
"مين حابب يشاركنا فرحتنا؟".. فيديو رومانسي لسارة أبي كنعان وخطيبها يخطف الأنظار ومفاجأة للجمهور!
04:00 | 2024-04-16
مُهددة بالحبس.. ممثلة سورية شهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة من على متن يخت (صور)
03:54 | 2024-04-16
إعلامية الـ MTV تستمتع بوقتها على أحد شواطئ دبي (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
01:15 | 2024-04-16
"تبويس ممنوع وشباب ممنوع".. فنانة لبنانية ترقص بإثارة على المسرح أمام ابنتها (فيديو)
00:02 | 2024-04-16
قُبلة حميمة بين مُعتصم النهار وممثلة سورية.. والجمهور غاضب: "يلي استحوا ماتوا"! (صور)
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
16/04/2024 17:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
16/04/2024 17:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
16/04/2024 17:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24