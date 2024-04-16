فنان عربي شهير يتعرض لوعكة صحية وهذه هي تفاصيل حالته

تعرّض الفنان السعودي محمد عبده لأزمة صحية مفاجئة تسببت في إلغاء حفله في البحرين، وتصدره الترند على منصة "إكس"، حيث انهالت عليه دعوات جمهوره ومحبيه، متمنيين له الشفاء العاجل.

وكان فنان العرب يستعد لإحياء حفل غنائي الجمعة المقبلة، 19 نيسان الجاري، في البحرين، إلا أن الحفل تم إلغاؤه، وكان يشاركه في الحفل الفنان البحريني خالد الشيخ.

وطمأن الشاعر السعودي صالح الشادي جمهور فنان العرب على صحته، من خلال رسالة، عبر حسابه على "إكس".

وأكد أن محمد عبده أرسل له مقطعاً صوتياً يطمئن من خلاله الجمهور على حالته الصحية، مشيراً إلى أنه تعرض لوعكة صحية خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة، متمنياً له الصحة والعافية.

( mtv)