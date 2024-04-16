بعدما أعلن أنّه مصاب بمرض السرطان... صحافي لبناني: "بلشت اليوم العلاج"

بعدما أعلن قبل فترة قصيرة، أنّه مصاب بالسرطان، وهو في المرحلة الرابعة من المرض، أشار الصحافي إيلي مرعب إلى أنّه بدأ العلاج الكيميائي اليوم.

وقال مرعب عبر حسابه على منصّة "إكس": "يا رب"، بينما تمنّى متابعوه له الشفاء العاجل من المرض.