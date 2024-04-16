Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما أعلن أنّه مصاب بمرض السرطان... صحافي لبناني: "بلشت اليوم العلاج"

Lebanon 24
16-04-2024 | 13:49
A-
A+
Doc-P-1188154-638488976800298755.jpeg
Doc-P-1188154-638488976800298755.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما أعلن قبل فترة قصيرة، أنّه مصاب بالسرطان، وهو في المرحلة الرابعة من المرض، أشار الصحافي إيلي مرعب إلى أنّه بدأ العلاج الكيميائي اليوم.
 
 
وقال مرعب عبر حسابه على منصّة "إكس": "يا رب"، بينما تمنّى متابعوه له الشفاء العاجل من المرض.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
تُوفيت الأسبوع الماضي بالسرطان.. سيرين عبد النور تنشر صورة مؤثّرة لوالدتها الراحلة من المستشفى
lebanon 24
16/04/2024 23:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كان مع ابنه فقط.. أوّل ظهور للأمير ويليام بعد إعلان إصابة الأميرة كيت بالسرطان
lebanon 24
16/04/2024 23:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"محاكمة القرن".. وفاة نجم هزت قضيته أميركا بعد صراع مع السرطان
lebanon 24
16/04/2024 23:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة سيمبسون بعد صراع مع السرطان
lebanon 24
16/04/2024 23:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24

ايلي مرعب

السرطان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:01 | 2024-04-16
14:42 | 2024-04-16
14:30 | 2024-04-16
13:00 | 2024-04-16
11:53 | 2024-04-16
11:30 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24