محاولة خطف إعلاميّة... قفزت من السيارة وارتطمت بالرصيف! (صورة)

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على غرار واقعة الفتاة حبيبة الشماع التي تعرضت لمحاولة اختطاف من جانب سائق شركة توصيل شهيرة وتوفيت إثر تعرضها لغيبوبة استمرت 21 يوماً، كشف حكم قضائي عن تعرض إعلامية مصرية لمحاولة مماثلة وعلى يدّ سائق من الشركةعينها قبل عامين.وكشف دفاع الإعلامية تفاصيل الواقعة وتفاصيل حصولها على حكم بحبس السائق وتعويض قيمته 100مليون جنيه من الشركة.وقال الدفاع في بيان إن بداية الواقعة تعود إلى 7 شباط من العام 2022 حيث تعرضت الإعلامية فيفيان الفقي للخطف أثناء استقلالها سيارة من شركة توصيل، مضيفة أن السائق محمود.ش، ويعمل بالشركة، قام بمحاولة خطف المجني عليها فيفيان الفقي وغيّر خط السير المعتاد وفقًا للتطبيق، وأحكم إغلاق النوافذ والأبواب محاولًا خطفها وسرقة متعلقاتها الشخصية.وأضاف أن الإعلامية شعرت بالخطر فقفزت من السيارة وارتطمت بالرصيف في منطقة التجمع الأول.حينها، تقدم المحامي علاء عابد ببلاغ إلى الجهات القضائية، لتصدر بعدها محكمة التجمع الأول حكمًا بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عن واقعة السرقة والشروع في الخطف.وكشف أنه تم الادعاء قانونيا ضد شركة أوبر مدنيًا نظرًا لعدم التزامها بالدقة في اختيار سائق الشركة على الوجه المطلوب، ولثبوت تسجيل سائقين لدى هذه الشركات ممن يتعاطون المواد المخدرة والمسجلين جنائيًا. (العربية)