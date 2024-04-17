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فنون ومشاهير

أطلت بالحجاب داخل المسجد.. فنانة لبنانية في إسطنبول وجمال ابنتها حديث الجمهور (صور)

Lebanon 24
17-04-2024 | 04:25
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نشرت الفنانة قمر صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت قمر برفقة ابنتها لونا بالحجاب داخل مسجد آية صوفيا في مدينة إسطنبول. 
 
 
 
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وكانت قمر تقضي عطلة مع ابنتها في إسطنبول.

ولفت المتابعون ان ابنتها "لونا" أصبحت نسخة عنها. 
 
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