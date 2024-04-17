أطلت بالحجاب داخل المسجد.. فنانة لبنانية في إسطنبول وجمال ابنتها حديث الجمهور (صور)

نشرت الفنانة قمر صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت قمر برفقة ابنتها لونا بالحجاب داخل مسجد آية صوفيا في مدينة إسطنبول.

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وكانت قمر تقضي عطلة مع ابنتها في إسطنبول.



ولفت المتابعون ان ابنتها "لونا" أصبحت نسخة عنها.