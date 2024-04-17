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فنون ومشاهير

صور تنتشر لوالدة وائل كفوري... هل يُشبهها؟

Lebanon 24
17-04-2024 | 07:30
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انتشرت بعض الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لوالدة الفنان وائل كفوري.
 
 
وقد التُقِطت الصور خلال حضورها حفلات غنائيّة لابنها.
 
 
وقال العديد من رواد مواقع التواصل إنّ وائل يُشبه والدته كثيراً.
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وائل كفوري

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