صور تنتشر لوالدة وائل كفوري... هل يُشبهها؟

انتشرت بعض الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لوالدة الفنان وائل كفوري.

وقد التُقِطت الصور خلال حضورها حفلات غنائيّة لابنها.

وقال العديد من رواد مواقع التواصل إنّ وائل يُشبه والدته كثيراً.