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فنون ومشاهير

هل وُضِعت فنانة شهيرة في دار العجزة؟.. الجواب في هذا الخبر

Lebanon 24
17-04-2024 | 09:10
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إنتشرت في الفترة الأخيرة معلومات متضاربة حول وضع الفنانة فيلدا سمور الاجتماعي والصحي والحديث عن وضعها في دار المسنين.

بدورها، نفت نقابة الفنانين في دمشق الأنباء المتداولة مؤخرًا، عن إقامة الفنانة السورية في دار المسنين.
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وأوضحت في بيان نشرته عبر حسابها على "فيسبوك" أن الفنانة فيلدا تقيم حالياً مع ابنها في دبي للنقاهة"، مشددة على ضرورة استسقاء المعلومات من مصادرها الأصلية.

وجاءت الشائعة بعد تداول مقطع فيديو قديم للفنانة السورية خلال تصويرها فيلم عن المسنين في العاصمة الأردنية عمَّان، حيث عبرت عن رأيها حينها في إقامة كبار السن في دار المسنين، مؤيدة هذه الفكرة، نظراً لصعوبة حياة الأبناء في العصر الحالي وانشغالهم الدائم. (لها)
 
 
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