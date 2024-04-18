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فنون ومشاهير

بسبب فيضانات دبي.. الفنانة أحلام تخسر إحدى سياراتها الفارهة (صورة)

Lebanon 24
18-04-2024 | 04:07
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بسبب الفيضانات، فقدت الفنانة أحلام الشامسي إحدى سيارتها الفارهة في الأمطار التي أغرقت شوارع ومطارات دبي.

ونشر أحد أقارب أحلام تغريدة عبر حسابه الشخصي قال فيها: "تستاهل السلامة ولد عمتي فاهد والله يعوضك باللي احسن منه".
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بدورها نشرت أحلام رسالة شكر لرجال الإنقاذ امتناناً لجهودهم المبذولة لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

وكتبت أحلام في رسالتها: "شكراً من قلبي لجهود فِرق الاستجابة للطوارئ من شرطة أبوظبي،  ومجموعة تدوير، ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة الطاقة – أبوظبي، التي أسهمت في الاستجابة الناجحة للأحوال الجوية المتقلبة في الإمارة، لضمان الحفاظ على أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع".

وكانت الإمارات قد تعرضت خلال الساعات الماضية لسيول غير طبيعية لم تحدث قبل 75 عاماً وتسببت في الكثير من الخسائر البشرية والمادية.(البوابة)



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