"شو رأيك بالإنتاج؟".. ناصيف زيتون يتغزّل بجمال ابنة رحمة رياض فمن تشبه أكثر؟

أطلَّت الفنانة العراقية رحمة رياض، والفنان السوري ناصيف زيتون في بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، للحديث عن مواضيع شتى من بينها الديو الغنائي الذي جمعهما أخيراً، والإضافة الجديدة لعائلة رحمة، كما أجابا على مجموعة من أسئلة متابعيهم.

وتركزت الأسئلة بشكل كبير عن الأسباب التي تدفع رحمة في إخفاء ابنتها عن مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد أن عدم رغبتها في إظهارها علنًا يعود لاحترام خصوصيتها، تاركةً القرار لها لحين أن تكبر.

وسألت رياض زميلها ناصيف عن رأيه بـ"الإنتاج"، ليشيد بجمال الطفلة واصفًا إياها بـ"القمر"، ولفت إلى أنها تشبه رحمة ووالدها ألكسندر علوم، لكنها تميل بالشكل إلى والدتها.