Advertisement

فنون ومشاهير

"شو رأيك بالإنتاج؟".. ناصيف زيتون يتغزّل بجمال ابنة رحمة رياض فمن تشبه أكثر؟

Lebanon 24
18-04-2024 | 10:38
A-
A+
Doc-P-1188957-638490587557069217.jpg
Doc-P-1188957-638490587557069217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلَّت الفنانة العراقية رحمة رياض، والفنان السوري ناصيف زيتون في بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، للحديث عن مواضيع شتى من بينها الديو الغنائي الذي جمعهما أخيراً، والإضافة الجديدة لعائلة رحمة، كما أجابا على مجموعة من أسئلة متابعيهم.
وتركزت الأسئلة بشكل كبير عن الأسباب التي تدفع رحمة في إخفاء ابنتها عن مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد أن عدم رغبتها في إظهارها علنًا يعود لاحترام خصوصيتها، تاركةً القرار لها لحين أن تكبر.
وسألت رياض زميلها ناصيف عن رأيه بـ"الإنتاج"، ليشيد بجمال الطفلة واصفًا إياها بـ"القمر"، ولفت إلى أنها تشبه رحمة ووالدها ألكسندر علوم، لكنها تميل بالشكل إلى والدتها.
 
 
Advertisement


وحمَّس ناصيف الجمهور حينما سأل رحمة عما إذا توافق لديو غنائي ثانٍ، لتوافق رحمة على الفور. (البوابة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:10 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:30 | 2024-04-18
14:30 | 2024-04-18
13:00 | 2024-04-18
12:29 | 2024-04-18
12:00 | 2024-04-18
08:49 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24