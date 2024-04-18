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فنون ومشاهير

بحضور الأصدقاء.. ممثلة عربية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها

Lebanon 24
18-04-2024 | 12:00
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 نشرت الفنانة روجينا عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جمعتها بزوجها الدكتور أشرف زكي وابنتيهما، أثناء احتفالهم بعيد ميلادها، وهي المرة الثانية التي تحتفل فيها روجينا بعيد ميلادها، حيث نشرت من قبل فيديو لاحتفالها بهذه المناسبة من الأراضي المقدسة أثناء أدائها العمرة.

 كما نشرت روجينا مقطع فيديو ومجموعة صور أخرى للاحتفال ظهر فيه عدد من النجوم الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، ومنهم: أحمد سلامة وأيمن عزب ومحمد عبد الحافظ وعزوز عادل ومصطفى غريب وإيهاب فهمي، وعلّقت روجينا على الصور قائلةً: "أحلى يوم مع كل الأحباب". ( لها)

 
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