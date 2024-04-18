دينا الشربيني: أحب التمثيل مع من أحبهم وأحتاج لإجازة طويلة

قالت النجمة دينا الشربيني إنّها أَجهَدَت نفسها الفترة الماضية بقُوّة بعد خَوضها المَاراثون الرمضاني بمسلسل كامل العدد + 1 ثم طرح فيلم شقو في موسم عيد الفطر السينمائي، بالإضافة لانتهائها من تصوير مسلسل جديد بعنوان «دومينو»، مكون من 10 حلقات، لم يتم تحديد موعد لعرضه قريباً، ويشاركها البطولة الفنان إياد نصار، وتأليف مريم نعوم، وإخراج محمد بركة.

وأعلنت دينا حاجتها لقضاء إجازة طويلة عن أي أعمال فنية جديدة، بعدما بذلت الكثير من الجهد لتصوير أعمالها الفنية الفترة الماضية، ومن بينها فيلم «شقو» المتصدر لقائمة الأكثر تحقيقاً للإيرادات بموسم أفلام عيد الفطر 2024.

وتحدثت الشربيني عن شخصيتها في فيلم «شقو» لتقول إنّها تُقَدّم شَخصية بنت طيبة وفقيرة تقع في ظروف صعبة بسبب تعرضها لصدمة كبيرة، حيث تحاول الخروج منها بمساعدة زملائها.

وعن شرطها في قبول أي عمل فني أو تفضيلها للفريق الذي ستعمل معه، قالت دينا إنّها في غاية السعادة بعد معرفتها بالنجوم المشاركين في فيلم «شقو»، «حيث تعمل العمل مع فريق نجوم يحبون بعضهم مما ينعكس على العمل الفني ويخرج (شغل حلو أوي)».

وأضافت الشربيني: «أنا أحب أن أشارك في أعمال تجمع أناساً يحبون بعضهم البعض، وهذا ما حدث معي في فيلم شقو».

( نواعم)