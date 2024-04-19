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فنون ومشاهير
خبر يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع المرض!
Lebanon 24
19-04-2024
|
06:18
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توفي اليوم الجمعة الفنان المصري صلاح السعدني عن 80 عاماً.
وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الخبر ونشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة صلاح السعدني وكتب: "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".
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وقبلها أعلن الفنان إيهاب فهمي وفاة الفنان القدير صلاح السعدني، وذلك عبر منشور علي صفحته على "فيسبوك".
وولد صلاح السعدني في 23 تشرين الأول عام 1943 لأسرة ذات أصول ريفية، حصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضا شقيق الكاتب الساخر محمود السعدني.
أول أعماله كانت مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).
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