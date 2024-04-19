دخلت مع أبيها ولم تكشف عن عريسها.. نجمة عربية معروفة تحتفل بزفافها والجمهور: "مين ماخدي؟" (فيديو)

أعلنت الممثلة السعودية ريم العلي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن دخولها القفص الذهبي، من دون الكشف عن هوية عريسها.



ونشرت العلي فيديو جمعها بوالدها لحظة دخولها حفل الزفاف بفستان العروس، مع التعليق: "عزوتي بابا".



وحضر الزفاف مجموعة كبيرة من الفنانين والمشاهير.

وبارك المتابعون لريم وتمنوا لها السعادة والراحة، فيما استنكر البعض عدم الكشف عن هوية عريسها، فقال لها أحدهم: "مين ماخدي؟ العريس من أي كوكب"، وأضافت أخرى: "مين زوجها طيب".

- عروسة أبريل الجميلة ريم العلي 😍🤍. pic.twitter.com/i4v7XJhYjH — سكوب | scoop (@scoop_so) April 17, 2024 Advertisement

وكانت ريم العلي قد تألقت في الدراما البدوية "الشرار" من إخراج الفوز طنجور، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السعودية: ريم عبد الله، خالد صقر، نايف الظفيري، رحاب العطار، ليلى السلمان، زارا البلوشي، عزام النمري، باسل الصلي، عيد سعد، محمد الهاشم، مريم الغامدي، نجود أحمد، عبد العزيز السكيرين، علي السبع، هند محمد، مريم عبد الرحمن، وزياد القاضي.