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فنون ومشاهير

توفي اليوم بعد صراع مع المرض.. النجم الشهير ينهار بالبكاء في جنازة والده الفنان (فيديو)

Lebanon 24
19-04-2024 | 10:26
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أقيمت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان المصري الكبير صلاح السعدني إلى مثواه الأخير، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
 
 
ورافق نجله الفنان أحمد السعدني نعش جثمان والده استعدادًا لأداء الصلاة عليه، حيث ظهر منهاراً ولم يتمالك دموعه، لحظة وداع والده.

وحرص عدد كبير من النجوم على تشييع جثمان الراحل، حيث كان الفنان أحمد السقا والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح أول الحاضرين لأداء صلاة الجنازة، كما حضر كل من: أحمد حلمي ومنى زكي، أحمد رزق، مدحت تيخا، محمود البزاوي، غادة عادل، هنا الزاهد، وغيرهم من النجوم.

وكان نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي قد أعلن صباح اليوم وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عامًا، ونشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة صلاح السعدني وكتب: "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".
 
 
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