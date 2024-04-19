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فنون ومشاهير

زفاف في منزل عمرو دياب... من العريس؟

Lebanon 24
19-04-2024 | 12:56
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أقامت عائلة النجم المصري عمرو دياب حفل زفاف نجل شقيقه الوحيد عماد دياب، في قصر "الهضبة" بالعاصمة القاهرة، بحضور عدد كبير من أفراد الأسرة، ومجموعة محددة من الضيوف على غرار رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنان أحمد حاتم.
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وكشفت تقارير إعلامية أن عبدالله نجل عمرو دياب حضر الزفاف أتياً من العاصمة البريطانية لندن.
وعلى الصعيد الفني، كان عمرو دياب قد أشعل أجواء عيد الفطر المبارك بحفل ضخم في الجونة، بحضور عدد كبير من جمهوره، كان بينهم الملحن محمد مدحت الذي شارك في عزف موسيقى مسلسل "أشغال شقة" من بطولة الفنانين هشام ماجد وأسماء جلال، على المسرح وسط تفاعل كبير من "الهضبة" والجمهور. (لها)
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