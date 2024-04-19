بطرحة زفاف بيضاء وفستان أسود... شاهدوا آخر إطلالة لمايا دياب! (صور)

حالة من الجدل أثارتها النجمة اللبنانية مايا دياب، بعد أن نشرت صوراً جديدة عبر حسابها الشخصي على انستغرام، تضمنت جلسة تصوير جديدة بفستان أسود اللون وطرحة زفاف بيضاء.

وأطلت مايا دياب، على جمهورها في الصور وهي ترتدي فستان أسود اللون بدون أكمام، وارتدت علي طرحة عروس بيضاء مع طوق من الورود، لم تعلق على الصورة سوى بتاريخ محذوف يومه، مع كلمة "احفظوا التاريخ".

على جانب آخر، أطلقت مايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MYMAYAV وهم، "طاقة ايجابية" و"تقلان" و"كلن قالولي".

وتقدم مايا لمحبيها أغنياتها الجديدة المنوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية منها "كلّن قالولي" وهي الأغنية اللبنانية التي تتعاون بها مجددا مع الفنان زياد برجي الذي كتبها ولحنها، ومن توزيع هادي شرارة. (نواعم)