روان بن حسين ترد على منتقدي نحافتها المفرطة (فيديو)

ردّت مشهورة السوشال ميديا الكويتية روان بن حسين على منتقدي نحافتها المفرطة، بعد استفتاء طرحته عبر حسابها الرسمي في تطبيق "سناب شات"، حول التغيير الكبير الذي طرأ على شكلها، بما في ذلك إنقاصها الكثير من وزنها.



وعلقت روان على نتائج الاستفتاء: 60 بالمئة أبدوا عدم إعجابهم. وتساءلت: لماذا عندما يكون شخص ما أمامنا شكله جميل وجسمه جميل، لا نفرح له؟ ولماذا لا نقول "واو حلو الله يزيده ويرزقنا، أنت اليوم جميل جدا حلو مكياجك وإطلالتك".



وأضافت: 7 أشهر تعبت فيها على نفسي وجسمي وبدون عمليات تجميل، فقط رياضة. سعادة أنني اشتغلت على شيء لمدة أشهر ووصلت له لا تتعوض. من الجميل أن يقول الإنسان كلمة الحق ويقول لغيره رائع، مستغربة من الأشخاص الذين لم يعجبهم شكلي.



روان بن حسين بعد النحف

ذكرت أنها تأخذ أبر مونجارو و الأوزمبيك

النتيجة !!! 🤯♥️ pic.twitter.com/pMEdZ0B42G — انستادوب 🌻 (@insta_dopes) April 13, 2024 Advertisement وأضافت: 7 أشهر تعبت فيها على نفسي وجسمي وبدون عمليات تجميل، فقط رياضة. سعادة أنني اشتغلت على شيء لمدة أشهر ووصلت له لا تتعوض. من الجميل أن يقول الإنسان كلمة الحق ويقول لغيره رائع، مستغربة من الأشخاص الذين لم يعجبهم شكلي.

وكانت روان بن حسين قد فاجأت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالنحافة المفرطة التي وصلت إليها في وقت قياسي، وتحديدًا بعد مشاركتها مقطع فيديو تستعرض فيه إطلالتها في عيد الفطر، مرتديةً فستانًا أحمر ضيقاً، كشف عن نحافة حوضها وخصرها.





ورغم مشاركة روان متابعيها تمارينها الرياضية اليومية وأنظمتها الغذائية الصحية، إلّا أنهم توقعوا أن تكون النجمة الكويتية قد لجأت إلى إبر التنحيف "أوزمبيك" و"مونجارو"، وهو ما اعترفت به لاحقاً، حيث أكدّت أنها استخدمت النوعين.



وقال الكثيرون إن هوس روان بالنحافة جاء نتيجة تعرضها للتنمر، رغم أنها كانت تتمتع بجسد ممشوق وممتلئ قليلًا. (فوشيا)