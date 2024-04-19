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فنون ومشاهير

بعد أنباء ارتباطهما.. أنس بوخش يرافق دينا الشربيني في افتتاح فيلمها (صورة)

Lebanon 24
19-04-2024 | 23:00
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منذ أن أعلنت الفنانة دينا الشربيني، عن خبر ارتباطها واعربت عن سعادتها بالحالة التي تعيشها، خاصة بعد انفصالها عن النجم عمرو دياب، ظل الجمهور يبحث عن الرجل الذي خطف قلبها.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للفنانة دينا الشربيني خلال افتتاح فيلمها ويرافقها الإعلامي أنس بوخش، الأمر الذي زاد من شكوك ارتباطهما.
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انتشرت شائعات تفيد بارتباط الفنانة دينا الشربيني بمقدم البرامج السعودي أنس بوخش، وتحديداً بعد الحلقة التي أجراها معها ببرنامجه الشهير abstalk، الذي يقدمه عبر قناته على منصة "يوتيوب". (نواعم)
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