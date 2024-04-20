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فنون ومشاهير
وضعها دقيق.. بعد إدخالها المُستشفى بشكل طارئ هذه آخر تطورات الحالة الصحية للممثلة جوي سلامة
Lebanon 24
20-04-2024
|
00:35
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أدخلت الممثلة جوي سلامة بصورة عاجلة إلى المستشفى، ونشرت صورة لها على حسابها على انستغرام تطلب فيها من الجمهور الدعاء لها.
وعُلم ان جوي تعرضت لنزيف في الرأس وذلك أثناء تواجدها في أحد المطاعم حيث شعرت بألم حاد في الرأس ونقلت بصورة عاجلة إلى المستشفى.
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وتتواجد جوي حاليا في العناية المركزة في أحد مستشفيات بيروت حيث عليها ان تخضع إما لقسطرة لشرايين في الرأس أو لعملية جراحية ما يعني ان وضعها لا يزال دقيقا.
يُذكر ان جوي شاركت في العديد من المسلسلات اللبنانية والعربية، من بينها "راحوا"، "اتهام"، "صولو الليل الحزين"، "بردانة أنا"، وغيرها.
المصدر: رصد لبنان 24
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