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فنون ومشاهير

من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)

Lebanon 24
20-04-2024 | 02:26
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احتفل الفنان المصري محمد فؤاد بزفاف نجله، أمس الجمعة بحضور عدد كبير من النجوم.

وقدم الفنان عمرو دياب دويتو غنائيا مع الفنان محمد فؤاد خلال الاحتفال، حيث صعد الثنائي على المسرح وغنّى معا أحد الأغنيات.
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وبعد تهنئة محمد فؤاد بالزفاف، غنى دياب عددا من أغانيه الشهيرة، وسط تصفيق الحاضرين.

واحتفل الفنان محمد فؤاد بزفاف نجله الأكبر عبدالرحمن، حيث أقيم الحفل بأحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، وسط حضور كثيف من نجوم الفن في مصر.

وحضر الفنان محمد حماقي برفقة فرقته الموسيقية، وقدم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، وأكد حماقي خلال الحفل أن الفنان محمد فؤاد كان من بين النجوم الذين أحيوا حفل زفافه منذ سنوات على زوجته نهلة الحاجري، لذلك فوجوده لإحياء زفاف نجله "من الواجب"، بحسب تعبيره.

وحضر الحفل أيضا باقة من نجوم الفن والرياضة، كما حضر عدد من نجوم الغناء مثل حميد الشاعري وايهاب توفيق ومصطفى قمر وحمادة هلال والفنان محمد لطفي والمطربة مي فاروق وغيرهم.(العربية)


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