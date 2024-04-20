أمل طالب تحتفل بعيد ميلادها.. شاهدوا كيف بدت (صور)

احتفلت الممثلة أمل طالب مؤخرا بعيد ميلادها.



ونشرت أمل فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام.



وأطلت بفستان لماع قصير وهي ترقص وتحتفل بالمناسبة.

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ولفت المتابعون قالب الحلوى المميز الذي وضع عليه صورتها.









