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فنون ومشاهير

أمل طالب تحتفل بعيد ميلادها.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
20-04-2024 | 04:41
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احتفلت الممثلة أمل طالب مؤخرا بعيد ميلادها.

ونشرت أمل فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام.

وأطلت بفستان لماع قصير وهي ترقص وتحتفل بالمناسبة.
 
 
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ولفت المتابعون قالب الحلوى المميز الذي وضع عليه صورتها.




المصدر: رصد لبنان 24
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