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فنون ومشاهير
أمل طالب تحتفل بعيد ميلادها.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
20-04-2024
|
04:41
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احتفلت الممثلة أمل طالب مؤخرا بعيد ميلادها.
ونشرت أمل فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام.
وأطلت بفستان لماع قصير وهي ترقص وتحتفل بالمناسبة.
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ولفت المتابعون قالب الحلوى المميز الذي وضع عليه صورتها.
المصدر: رصد لبنان 24
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