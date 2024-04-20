بدا بغاية السعادة والحب.. أول ظهور لفارس اسكندر وزوجته من شهر العسل (صورة)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنان اللبناني فارس إسكندر جمعته بزوجته هبة إسماعيل، ظهرا فيها خلال تمضيتهما شهر العسل في احد المنتجعات السياحية.



وبدا فارس وهبة في الصورة في غاية السعادة مع زوجته الذي عاش معها قصة حب طويلة قبل ان تتكلل بالزواج، وفق ما انتشر عنهما.

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وتعرّضت زوجة الشاعر والملحن اللبناني فارس إسكندر للتنمّر بعد انتشار مقتطفات لها من حفل الزفاف، وهو الأمر الّذي دفع الأخير إلى نشر مقطع فيديو بعنوان "من شهر العسل أحييكم وأشد على أياديكم"، وأطلّ على متابعيه قائلاً "للمتنمّرين الفاشلين بدّي قول: انا اخترت انسانة أكبر منّي بالقيمة وبأخلاقها وبمحبتها وبتواضعها، وانسانة أغنى منّي بكتير مواصفات متل محبتها وحنّيتها ولهفتها ونخوتها وأخلاقياتها العالية وتربيتها".