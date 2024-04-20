Advertisement

فنون ومشاهير

بالفيديو: فيفي عبده تتحدث عن أزمتها الصحية ورأيها في جورجينا رودريغز وكيم كاردشيان

Lebanon 24
20-04-2024 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1189865-638492401310948140.jpg
Doc-P-1189865-638492401310948140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلّت الفنانة فيفي عبده ضيفةً على الإعلامية ياسمين عز، في الحلقة الثانية للموسم الجديد من برنامج "كلام الناس"، والذي يعرض على قناة mbc مصر.
وتحدثت فيفي عن العديد من جوانب حياتها الشخصية وتفاصيل حالتها الصحية، حيث قالت إنها تعرضت في الفترة الأخيرة لوعكة صحية شديدة لمدة أربع سنوات بسبب حقنها بحقنة خطأ تسببت في أضرار بالعصب، وقالت: "أنا زعلانة من جوزي أوي أوي أوي أوي أوي ..خمسة أوي، لأنه السبب في مرضي عندما قال لي عن الرجل الذي أعطاني الحقنة، سيبيه هو عارف شغله".
Advertisement
وسخرت فيفي عبده خلال الحلقة من كيم كارداشيان بسبب مظهرها والحفاظ على رشاقتها قائلة: "فيه ميكانيكي تحت رجليها عشان كده محافظة على مظهرها، وهي كاريزما، وكلهم يقلدونها، وجورجينا أيضاً لذيذة".
 
 
وأكدت فيفي عبده في نفس اللقاء أنها تعكف في الوقت الحالي على تجهيز برنامج جديد يخص "الحموات" موضحة: "أحضر لبرنامج يخص الحموات".
وكشفت فيفي عبده في نفس اللقاء عن موقف طريف في أحد الأفراح قائلة: "كان هناك فرح، العروسة اتطلقت فيه بعدما سكبت العصير على عريسها ففال لها: "إنت عامية"! فردت عليه قائلة طلقني وهي من البداية لم تكن سعيدة". (لها)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:43 | 2024-04-20
08:50 | 2024-04-20
07:20 | 2024-04-20
04:41 | 2024-04-20
02:53 | 2024-04-20
02:26 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24