حسن الرداد وإيمي سمير غانم في فيلم كوميدي قريباً؟

شَوّق النجم حسن الرداد الجمهور بقرب البدء بالتجهيزات الأولى لعمل كوميدي سيكون فيلماً سينمائياً يجمعه بزوجته النجمة إيمي سمير غانم، ويكون خير عودة لها للشاشة الذهبية منذ اختفاء طويل قارب الـ5 سنوات متواصلة، بسبب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز ثم ولادتها.

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المشروع السينمائي الجديد الذي أعلن الرداد عنه بمشاركة زوجته إيمي سمير غانم يأتي بعد 6 سنوات من الانفصال الفني منذ أن قدما من قبل مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، وينتظر الجمهور رؤية الثنائي الفني معاً بعد مشاركتهما في أكثر من عمل فني جمعهما سوياً، وشكلا سوياً ثنائياً كوميدياً وفنياً محبباً للجمهور.



وتحدث الرداد عن مسلسله الرمضاني الماضي محارب، على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم شقو لدينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، محمد ممدوح ويسرا، ليقول إنّه واصل تصويره حتى يوم 27 من رمضان، ولم يكن لديه الوقت الكافي لاختيار عمله الجديد، لافتاً إلى أنّه سيعكف خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من قراءة الأعمال الفنية المعروضة عليه، من أجل بدء التحضيرات لعمل فني سينمائي جديد خلال صيف 2024، مؤكداً أنه سيتعاون مع زوجته إيمي سمير غانم في عمل كوميدي قريباً.



يذكر أنّ إيمي سمير غانم عادت لممارسة مهنة التمثيل عبر مشاركتها في موسم الرياض ببطولة مسرحية «التلفزيون»؛ وقد كشفت وقتها أنّها ظلت بعيدة عن العمل الفني طوال السنوات الخمس الماضية، وتحاول العودة إلى جمهورها بطريقة متدرجة، وما زالت في مرحلة التحضير لمشروعاتها الفنية المقبلة.



وتدور أحداث مسرحية «التلفزيون» في يوم يصل لزوجين طرد هدية، تلفزيون سحري ويجدون أنفسهم في داخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثها وتفاصيلها ويتحكم فيهم طفل بالريموت كنترول؛ فما مصيرهم؟ وعند أي قناة سوف تقف حياتهم وهل يمكنهم العودة لحياتهم من جديد؟!



وشارك في بطولة المسرحية إلى جانب حسن الرداد وإيمي سمير غانم كل من بدرية طلبة، أوس أوس، محمود حافظ وسليمان عيد. (نواعم)