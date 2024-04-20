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فنون ومشاهير

هل ينتظر سعد لمجرد مولوده الأول؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 23:00
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شوق الفنان المغربي سعد لمجرد جمهوره لعمله الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان carrousel، ويقدمه كديو غنائي مع مواطنه الفنان أنس، ومن المقرر صدوره مساء اليوم السبت.
وكشف لمجرد في حواره مع موقع "فوشيا"، أن الأغنية ستكون باللهجتين الفرنسية والمغربية، وهو متحمس لها وسعيد بتعاونه مع الفنان أنس، مؤكداً أنه لا يهتم بتاريخ الفنان الذي يتعامل معه، بقدر اهتمامه بأن يكون صاحب موهبة وبصمة فنية واضحة.
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وتحدث لمجرد عن محاولاته الدائمة للاطلاع على الجديد في عالم الرقص، مشيراً إلى أن ذلك يساعده في تطوير عروضه الراقصة على المسرح، متطرقاً إلى الحمية الغذائية التي يعتمدها للحفاظ على استقرار وزنه. وعلى الصعيد العائلي، أبدى لمجرد رغبته بعيش شعور الأبوة، قائلاً: أتمنى أن أصبح أباً. ادعوا لي. 
وعن لقائه بسلطان الطرب الفنان جورج وسوف، قبيل إحياء حفله الجماهيري الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت، شكر لمجرد الوسوف على حسن استقباله، واصفًا إياه بالملوكي، ومشيداً بكرم ضيافته، وقال لمجرد إن الوسوف تمنى عليه العودة لأداء الأغاني الطربية، مشيراً إلى أنه قد يعود لتأدية هذا اللون الغنائي الذي اشتهر به خلال مشاركته في برنامج "سوبر ستار". وأضاف: غنيت أمام الوسوف أغنيته "حلف القمر"، وكنت فرحاً جداً بردة فعله الجميلة عند سماع صوتي باللون الطربي.
وحول محاولة بعض الفنانين الشباب، التشبه بإطلالته الخاصة وستايل أغانيه، أكد لمجرد إنه يتشرف ويسعد بذلك، قائلاً: "هذا الأمر يحدث مع الفنانين الكبار، وأنا سعيد بذلك، وأتمنى أن يصبح لكل فنان ستايله الخاص به. (فوشيا)
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