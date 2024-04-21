بسبب معاناة عقلية.. العثور على نجمة "أميركان أيدول" ميتة في منزلها

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توفيت الفنانة مانديسا عن عمر ناهز 47 عاماً، المغنية الحائزة على جائزة "غرامي" والتي بدأت حياتها الفنيّة كمتسابقة في برنامج "أميركان أيدول" في عام 2006.وجاء في بيان نعيها: "يمكننا أن نؤكد أنه تم العثور على مانديسا متوفاة بالأمس في منزلها. في الوقت الحالي لا نعرف سبب الوفاة أو أي تفاصيل أخرى. نطلب صلواتكم من أجل عائلتها والأصدقاء المقربين خلال هذا الوقت العصيب للغاية. كانت مانديسا صوت التشجيع والحقيقة للأشخاص الذين يواجهون تحديات الحياة في جميع أنحاء العالم".وولدت مانديسا لين هوندلي في سيتروس هايتس، كاليفورنيا، وبدأت الغناء في الكنيسة، فأصبحت الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من حياتها.وقامت باختبار أداء "أميركان أيدول" في عام 2005 وانتهى بها الأمر كمتسابقة في الموسم الخامس من البرنامج الذي تم بثه في عام 2006.وحتى بين زملائها المنافسين، ومن بينهم كاثرين ماكفي وكيلي بيكلر وكريس دوتري والفائز بالموسم النهائي تايلور هيكس، برزت مانديسا بصوتها القوي وروحها المشرقة.