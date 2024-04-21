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فنون ومشاهير
بسبب معاناة عقلية.. العثور على نجمة "أميركان أيدول" ميتة في منزلها
Lebanon 24
21-04-2024
|
00:33
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توفيت الفنانة مانديسا عن عمر ناهز 47 عاماً، المغنية الحائزة على جائزة "غرامي" والتي بدأت حياتها الفنيّة كمتسابقة في برنامج "أميركان أيدول" في عام 2006.
وجاء في بيان نعيها: "يمكننا أن نؤكد أنه تم العثور على مانديسا متوفاة بالأمس في منزلها. في الوقت الحالي لا نعرف سبب الوفاة أو أي تفاصيل أخرى. نطلب صلواتكم من أجل عائلتها والأصدقاء المقربين خلال هذا الوقت العصيب للغاية. كانت مانديسا صوت التشجيع والحقيقة للأشخاص الذين يواجهون تحديات الحياة في جميع أنحاء العالم".
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وولدت مانديسا لين هوندلي في سيتروس هايتس، كاليفورنيا، وبدأت الغناء في الكنيسة، فأصبحت الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من حياتها.
وقامت باختبار أداء "أميركان أيدول" في عام 2005 وانتهى بها الأمر كمتسابقة في الموسم الخامس من البرنامج الذي تم بثه في عام 2006.
وحتى بين زملائها المنافسين، ومن بينهم كاثرين ماكفي وكيلي بيكلر وكريس دوتري والفائز بالموسم النهائي تايلور هيكس، برزت مانديسا بصوتها القوي وروحها المشرقة.
ولم يمنعها إقصائها من المراكز العشرة الأولى في المسابقة من متابعة أحلامها المهنية.
وحصل Overcomer على جائزة "غرامي" لأفضل ألبوم موسيقى مسيحية معاصرة في عام 2014.
ووثّقت مانديسا معاناتها في مجال الصحة العقلية في مذكراتها الصادرة عام 2022 بعنوان "الخروج من الظلام: رحلتي عبر الظلال للعثور على فرح الله" على أمل مساعدة الآخرين.
وقالت في مقابلة تمت مشاركتها على "إنستغرام" في عام 2022: "أريد أن أشجع الأشخاص الذين قد يكون لدى أحد أحبائهم مشكلة تتعلق بالصحة العقلية". (لها)
المصدر:
لها
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