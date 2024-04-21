Advertisement

فنون ومشاهير

ياسمين صبري تتألق بلمسة لبنانية

Lebanon 24
21-04-2024 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1189988-638492873682155737.jpg
Doc-P-1189988-638492873682155737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ جان بيار خوري عمله في تصميم الأزياء مع باقة من المغنيات العربيات واللبنانيات، ولاحقًا أصبح تعاونه مع ياسمين صبري ثابتًا في جدول إطلالاتها.

وكان آخر تعاون بينهما بعد تلبية الممثلة المصرية دعوةً لحضور إحدى حفلات الزفاف التي أقيمت في مصر. ونشرت ياسمين مجموعة صور تطل فيها بفستان لافت بلونه الأزرق حمل توقيع جان بيار خوري، نسقته لها خبيرة المظهر اللبنانية كارول بو خالد.
Advertisement

في هذا السياق، قال خوري "إن تعاوني مع ياسمين يعود إلى العام 2020 حيث بدأت رحلة عملنا معًا وتعرفت عليها عن طريق خبيرة المظهر كارول بو خالد. لقد أطلت في غالبية المناسبات بأثواب حملت توقيعي، وكانت عبارة عن فساتين صمّمتها خصيصاً لها".
 
وعن اختيارات الممثلة المعروفة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أضاف المصمم: "تحب ياسمين اللوكات المحتشمة والمحافظة. كما تميل إلى التصاميم الأنيقة. لكن في الفترة المقبلة سنحاول أن نخرج قليلاً من إطار تلك الإطلالات الكلاسيكية ونتجه نحو ستايلات أخرى ستتضح صورتها قريبًا".(فوشيا)

 
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:59 | 2024-04-21
23:00 | 2024-04-20
16:20 | 2024-04-20
15:46 | 2024-04-20
14:51 | 2024-04-20
12:59 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24