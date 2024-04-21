ياسمين صبري تتألق بلمسة لبنانية

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بدأ جان بيار خوري عمله في تصميم الأزياء مع باقة من المغنيات العربيات واللبنانيات، ولاحقًا أصبح تعاونه مع ياسمين صبري ثابتًا في جدول إطلالاتها.وكان آخر تعاون بينهما بعد تلبية الممثلة المصرية دعوةً لحضور إحدى حفلات الزفاف التي أقيمت في مصر. ونشرت ياسمين مجموعة صور تطل فيها بفستان لافت بلونه الأزرق حمل توقيع جان بيار خوري، نسقته لها خبيرة المظهر اللبنانية كارول بو خالد.في هذا السياق، قال خوري "إن تعاوني مع ياسمين يعود إلى العام 2020 حيث بدأت رحلة عملنا معًا وتعرفت عليها عن طريق خبيرة المظهر كارول بو خالد. لقد أطلت في غالبية المناسبات بأثواب حملت توقيعي، وكانت عبارة عن فساتين صمّمتها خصيصاً لها".