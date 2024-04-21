اجتمعوا في دبي.. أبطال مسلسل "نظرة حب" يسرقون أنظار المعجبين

أقامت "مجموعة MBC" أمسية خاصة احتفت خلالها بالدراما الرومانسية الكوميدية الجديدة "لعبة حب" على MBC1.

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استُهلّت الأمسية، بمرور نجمات ونجوم المسلسل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين وسط لقاءات ومقابلات جمعت النجوم بأهل الصحافة والإعلام. كما تخلل الأمسية عرض حصري لمشاهد مختارة من العمل ولقطات من خلف الكواليس.

يجمع المسلسل كل من معتصم النهار، نور علي، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبد السلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس، وبمشاركة الممثل القدير حسام تحسين بك وآخرين.

الجدير ذكره أن أحداث المسلسل تدور في أجواء درامية قوامها الرومانسية والكوميديا، إذ تنقلب حياة فتاة متوسطة الحال رأساً على عقب، إذ تجد سما نفسها داخل لعبة حب لا تقوى على الخروج منها، وذلك حين توافق على عرض امرأة تسعى لإيجاد عروس لابن أخيها. لكن من يدري فقد تتحول اللعبة إلى حب حقيقي! (لها)