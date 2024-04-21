ناصيف زيتون يكشف عن ملامح ابنة رحمة رياض

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بعد النجاح الكبير الذي حققه الديو بين الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض بعنوان "ما في ليل"، قرر الفنانان الظهور ببث مباشر عبر منصة "تيك توك"، للحديث عن الاغنية بالإضافة الى الكثير من المواضيع، كما أجابا على مجموعة من أسئلة متابعيهم.وأثناء الحديث قالت رحمة لـ ناصيف: "إن شاء الله أفرح بيك" ليقاطعها فوراً ويرد: " خلص يلا خلص تعي نحكي عن الأغنية" وحذرها بطريقة مباشرة من الحديث عما تعرفه إذ رفع إصبع السبابة وقال لها ضاحكاً : " رحمة".وتحدث الفنان السوري ناصيف زيتون، لأول مرة عن ملامح "عالية" ابنة الفنانة العراقية رحمة رياض، والفنان العراقي ألكسندر علوم، حيث رزقا بها مؤخراً خلال شهر رمضان المبارك.وتطرق ناصيف خلال البث المباشر إلى الحديث عن جمال ابنة رحمة رياض، حيث قال ناصيف إنها مثل القمر موضحاً أنها تشبه والدتها ووالدها ولكنها بالأكثر تشبه والدتها. (الجديد)