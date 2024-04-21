19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ناصيف زيتون يكشف عن ملامح ابنة رحمة رياض
Lebanon 24
21-04-2024
|
12:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد النجاح الكبير الذي حققه الديو بين الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض بعنوان "ما في ليل"، قرر الفنانان الظهور ببث مباشر عبر منصة "تيك توك"، للحديث عن الاغنية بالإضافة الى الكثير من المواضيع، كما أجابا على مجموعة من أسئلة متابعيهم.
Advertisement
وأثناء الحديث قالت رحمة لـ ناصيف: "إن شاء الله أفرح بيك" ليقاطعها فوراً ويرد: " خلص يلا خلص تعي نحكي عن الأغنية" وحذرها بطريقة مباشرة من الحديث عما تعرفه إذ رفع إصبع السبابة وقال لها ضاحكاً : " رحمة".
وتحدث الفنان السوري ناصيف زيتون، لأول مرة عن ملامح "عالية" ابنة الفنانة العراقية رحمة رياض، والفنان العراقي ألكسندر علوم، حيث رزقا بها مؤخراً خلال شهر رمضان المبارك.
وتطرق ناصيف خلال البث المباشر إلى الحديث عن جمال ابنة رحمة رياض، حيث قال ناصيف إنها مثل القمر موضحاً أنها تشبه والدتها ووالدها ولكنها بالأكثر تشبه والدتها. (الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إحذروا.. "لحم مغشوش" ينتشر في لبنان وهذا سعره!
Lebanon 24
إحذروا.. "لحم مغشوش" ينتشر في لبنان وهذا سعره!
16:54 | 2024-04-20
20/04/2024 04:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بدءاً من نصرالله.. ماذا قرر "الحزب" إعلامياً؟
Lebanon 24
بدءاً من نصرالله.. ماذا قرر "الحزب" إعلامياً؟
01:45 | 2024-04-21
21/04/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديّة تُوجّه نداءً للنازحين السوريين: غداً اليوم الأخير
Lebanon 24
بلديّة تُوجّه نداءً للنازحين السوريين: غداً اليوم الأخير
08:33 | 2024-04-21
21/04/2024 08:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة داخل منتجع في جبيل.. قتل نفسه في عيد ميلاده
Lebanon 24
مأساة داخل منتجع في جبيل.. قتل نفسه في عيد ميلاده
12:07 | 2024-04-21
21/04/2024 12:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة "تيك توكر" معروفة جدّاً بحادث سير مروّع... طارت من فوق الجسر!
Lebanon 24
وفاة "تيك توكر" معروفة جدّاً بحادث سير مروّع... طارت من فوق الجسر!
07:16 | 2024-04-21
21/04/2024 07:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2024-04-21
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
09:44 | 2024-04-21
تُشببها كثيراً... بالفيديو شقيقة نانسي عجرم تُغنّي: "بيشبهوا بعض بالشكل وبالصوت"
06:52 | 2024-04-21
"ربي يرزقك ويخليلنا ياك".. هكذا عايدت جيسي عبدو زوجها المنتج (صورة)
06:03 | 2024-04-21
بعد دخولها بشكل طارىء إلى المستشفى.. هذه أوّل صورة للممثلة اللبنانيّة بعد خضوعها لعمليّة عاجلة
03:59 | 2024-04-21
اجتمعوا في دبي.. أبطال مسلسل "نظرة حب" يسرقون أنظار المعجبين
02:05 | 2024-04-21
ياسمين صبري تتألق بلمسة لبنانية
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
21/04/2024 21:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
21/04/2024 21:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
21/04/2024 21:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24